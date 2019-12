Теодор Салпаров и Газпром-Югра с драматична победа в Русия (снимки)

View this post on Instagram

МОМЕНТЫ МАТЧА #ГазпромЮграЮграСамотлор Выигрываем в Нижневартовске 3:2 Наша команда боролась изо всех сил, это было @vc_samotlor_official #ГазпромЮграВперёд #ГЮСургут #ЧемпионатРоссии #ВФВ #ГазпромЮграЮграСамотлор #МачейМузай

A post shared by ВК "Газпром-Югра" (@vc_gazprom_ugra) on Nov 30, 2019 at 10:10am PST