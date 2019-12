НБА Хардън изригна с 60 точки за три четвърти, изравни постижение на Майкъл Джордан при гръмка победа над Атланта (видео) 01 декември 2019 | 11:52 0



60pts

8 3s

66.7 FG%

Win pic.twitter.com/REc4e5Pei0 — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 1, 2019 За Хардън това бе четвърти мач в кариерата му с 60 или повече точки и той се изравни с Майкъл Джордан на трето място по този показател. Рекордьор е Уилт Чембърлейн с 32 мача с по 60+ точки, а втори е Коби Брайънт с 6. Хардън стана и третият играч в последните 25 сезона с 60 точки за три четвърти, присъединявайки се към Клей Томпсън (2016) и Коби Брайънт (2005). Двубоят с Атланта бе 20-ият за Хардън, в който той отбелязва 50 или повече точки, като това му отрежда четвърто място в тази класация. .@JHarden13 has 60 points through 3 quarters. It is the fourth 60-point game of his career, tying him with Michael Jordan for the third-most in #NBA history! pic.twitter.com/NvYfhEt4Kw — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 1, 2019 Играчите на Майк Д’Антони бяха без центъра Клинт Капела и крилото Данюъл Хаус, които пропуснаха срещата поради заболявания, но въпреки това се справиха без проблеми с “Ястребите”, които нямат победа от 12 ноември, а снощи за тях не игра новобранецът Кем Редиш, заради травма в китката. Пойнт гардът Трей Йънг бе най-резултатен за Хоукс с 37 точки, като реализира 5 тройки.

HIGHLIGHTS: 60 POINT NIGHT on 16-24 shooting.



