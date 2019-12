Стефан Славчев загуби на рождения си ден

Един от най-опитните български професионални боксьори Стефан Славчев загуби на своя 27-и рожден ден. Той се боксира на голямата галавечер в Бирмингам, организирана от легендарния промоутър Франк Уорън. Софиянецът отстъпи на 18-годишния феномен Денис Маккан. Срещата беше прекратена от рефера във втория рунд.

