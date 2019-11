Зимни спортове Изненадващ победител в първото спускане за сезона в Световната купа 30 ноември 2019 | 22:57 0



Janka and Feuz at the same time third – sensational victory of Dressen – Ski – Sport https://t.co/kekU3l5ewD pic.twitter.com/MoSzGjUtLa — En24 News (@En24Newsy) November 30, 2019

Дресен закова хронометрите на 1:46.81 минути и остави на само 0.02 секунди зад себе си италианеца Доминик Парис, който е сред фаворитите този сезон за малкия кристален глобус. Швейцарците Карло Янка и Беат Фойц си поделиха третата позиция, давайки идентични времена - 1:47.07 минути.



Невероятното в победата на Дресен е, че идва само една година след тежката му катастрофа в Бийвър Крийк, където скъса сухожилие в дясното си коляно. Янка също има сериозни поводи да празнува, защото това е първият му подиум от март 2017 година, а и заради контузията в гърба не можеше да тренира по оптимален начин преди началото на сезона. 32-годишният му сънародник и съотборник Фойц все пак записа призова позиция, но конкуренцията в първия скоростен старт показа, че на швейцареца ще му е трудно да спечели малкия кристален глобус за трета поредна година. Доброто представяне на швейцарския отбор бе допълнено от Мауро Кавизел, който водеше от самото начало на състезанието, а в крайна сметка финишира шести с 0.66 секунди пасив.



Топ 10 допълниха Винсент Крийхмайр (Австрия), Шетил Янсруд (Норвегия), Адриен Тео (Франция), Стивън Найман и Травис Ганьонг (САЩ).

Thomas Dressen from Germany is currently sitting in first place after our first 20 skiers have made their way down the track. Closely following in second place is Dominik Paris and sharing third are @swissskiteam teammates @carlo_janka and @BeatFeuz! pic.twitter.com/YHyZ2OsgF9 — Lake Louise Audi FIS Ski World Cup (@AlpineSkiWC) November 30, 2019

Изненадващата победа на Дресен подсказва, че вероятно и този сезон ще гледаме няколко различни победители в спускането. Миналата година само Доминик Парис спечели повече от веднъж (Бормио, Кицбюел, Квитфийл и Солдеу), но остана на 20 точки от шампиона Беат Фойц.



