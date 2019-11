Григор Димитров постави "личен рекорд" на 10 км в Анеси

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров взе участие в традиционния 10-километров пробег във френския град Анеси. Гришо се похвали в социалните мрежи, че е подобрил досегашното си върхово постижение, като позира и със своя кондиционен треньор Себастиен Дюран, който също се включи в надпреварата.

@GrigorDimitrov Happiness in the eyes! The most challenging 10 km! Well done, Grigor! You rock!‍#grigordimitrov #running #record #happiness #fun #joy pic.twitter.com/V4uEgXlJRt