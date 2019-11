Рони О'Съливан продължава без загубен фрейм в UK Championship

Седемкратният шампион Рони О’Съливан все още няма загубен фрейм след изиграването на първите си два мача в Шампионата на Обединеното кралство по снукър. Ракетата вчера срази аматьора Рос Булман с 6:0, а днес не даде нито една партия на Тиан Пънфей и се нуждаеше от около два часа, за да се класира в трети кръг.

Reigning @betway UK Champion @ronnieo147 is yet to drop a frame here, into the last 32 with his second whitewash win!



A break of 106 helped him to a 6-0 victory over Tian Pengfei #baizeofglory pic.twitter.com/J0uBw4cCOS