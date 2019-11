Българският квартет 17-и в смесената щафета в Йостерсунд, Италия ликува

Българската смесена щафета в състав Владимир Илиев, Красимир Анев, Милена Тодорова и Мария Здравкова завърши на 17-а позиция в първия старт от Световната купа по биатлон в шведския зимен център Йостерсунд. Нашият квартет бе последният от 25-те участващи, който не бе затворен с обиколка от победителите Италия и завърши с пасив от 4:19.5 минути. Българите приключиха с две грешки в стрелбата и ползваха 11 допълнителни патрона.

Тодорова приключи своя рейд с пасив от 1:58.8 минути, Здравкова приключи трасето за общо изоставане от 3:59.1 минути, а Анев - с 4:32.9 минути. Илиев практически намали разликата в наша полза и пресече финала 4:19.5 минути след победителите от Италия.

