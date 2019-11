Иво Нисканен пребори Клаебо в 15-километровата класика пред родна публика

Иво Нисканен постигна може би най-сладката победа за Световната купа в кариерата си, след като се пребори с хегемона Йоханес Хьосфлот Клаебо и спечели старта на 15 километра класически стил пред родна публика във финландския зимен център Рука.

Iivo Iivo Iivo

That was todays rhythm in the #fiscrosscountry stadium at Ruka Nordic as the crowd cheered for Iivo Niskanes winning run! pic.twitter.com/oYxeXKAPHi — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 30, 2019

На прекрасната писта край град Куусамо победителят от вчерашния спринт Клаебо трябваше да се задоволи с втората позиция. Нисканен започна с номер 66 и се движеше редом до Клаебо през по-голямата част от надпреварата, като се облагодетелства от факта, че повечето норвежци бяха провели интервалното си бягане малко по-рано.

Iivo Niskanen impresses in front of his home crowd and winning the 15km C +13 seconds before the Norwegians Johannes Høsflot Klæbo and Emil Iversen



Who has most power left in their legs to succeed at tomorrows 15km pursuit?#fiscrosscountry pic.twitter.com/WSPvS4k1ut — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 30, 2019

В крайна сметка финландецът завърши с 13 секунди по-добро време от Клаебо и за четвърти път спечели старт от Световната купа, като отново бе бурно аплодиран от въодушевените местни фенове (той спечели в Рука през 2014-а и 2016-а). На трета позиция финишира Емил Иверсен с 14.9 секунди пасив, докато руснакът Александър Болшунов остана едва пети, независимо че се движеше на призови места в първата част на дистанцията.

Ужасен старт на сезона за руска звезда в ски бягането

Четвърти финишира Дидрик Тьонсет, който спечели 15-километровата класика в националния шампионат на Норвегия в курорта Бойтостьолен миналия уикенд.

Johannes Høsflot Klæbo continues his season right where he finished the last one - on the of the podium. Let's see if the distance experts will become the game changer at tomorrows 15km C which starts at 11:30 CET! #fiscrosscountry pic.twitter.com/luJlLZfmlW — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 29, 2019

В мини тура обаче лидер си остава Клаебо, който ще се опита да постигне победа в неделното преследване. За последно 23-годишният норвежец не е печелил интервален старт за Световната купа от 2017-а насам, когато бе над всички именно в 15-километровата класика в Рука.



При дамите отново над всички бе норвежката "зимна знаменитост" Терезе Йохауг.