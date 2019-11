Мертезакер влезе в щаба на Арсенал

Шефът на школата на Арсенал Пер Мертезакер влезе в треньорския щаб на лондонския клуб, информира официалният сайт на "артилеристите". Той ще помага на Фреди Люнгберг, който вчера пое тима временно докато бъде назначен постоянен наставник. Бившият помощник на Унай Емери има право да ръководи тима само три месеца, защото не разполага с лиценз "Про".

@ArsenalAcademy manager Per Mertesacker will be supporting interim head coach Freddie Ljungberg in the short-term.



Per will be in the dugout at Carrow Road tomorrow.#NORARS pic.twitter.com/rvWJRd2pDG