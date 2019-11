Нюкасъл 1:1 Манчестър Сити, (гледайте тук)

Raheem Sterling – PL career



Before Guardiola (March 2012-July 2016)

24 goals & 16 assists in 126 appearances



With Guardiola (July 2016-to date)

50 goals & 28 assists in 113 appearances pic.twitter.com/h4mzo8njpw — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 30, 2019

Miguel Almiron has been involved in his first PL goal in 24 PL appearances (& 1,870 minutes) since joining @NUFC for a then club record £21m in January pic.twitter.com/8u39ylgIhw — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 30, 2019

Шампионите опитаха да наложат натиск до края на първото полувреме, но в играта на "гражданите" нямаше живец. Веднъж Стърлинг отправи един удар от границата на наказателното поле, но топката бе насочена право в Дубравка и той се справи без проблем.

В добавеното време изстрел на Де Бройне бе блокиран, след което стана лесна плячка за Дубравка.

Поведението на Манчестър Сити през втората част не се промени, а Нюкасъл опитваше да контраатакува при всяка възможност. В 58-ата минута Давид Силва проби до аутлинията, след което центрира към далечната греда, където Жезус засече, но не успя да насочи топката към вратата.

В 68-ата минута Де Бройне получи добро подаване от Силва и стреля веднага от малък ъгъл, но Дубравка спаси с крак. Минута по-късно шампионите изпуснаха най-чистата възможност, до която успяха да стигнат до момента. Жезус без изведен зад гърба на отбраната и се озова очи в очи с Дубравка, но не успя да преодолее стража, който изби. Де Бройне опита добавка, но отново словакът бе на висота и запази вратата си. В 72-рата и Бернардо Силва, който се появи в игра малко-рано, не успя да намери вратата от 11 метра.

Нюкасъл и Манчестър Сити играят при резултат 1:1 на " Сейнт Джеймсис Парк " в ранния двубой от 14-ия кръг на Премиър лийг. При успех "гражданите" ще се върнат на второто място поне за 24 часа. Рахийм Стърлинг откри резултата в 22-рата минута. Джетро Вилемс изравни в 25-ата.Една промяна има в състава на "свраките" в сравнение с двубоя с Астън Вила Хавиер Манкийо заменя контузения ДеАндре Йейдлин. Фабиан Шер е възстановен, но е на пейката за началото.Пеп Гуардиола е направил пет корекции от мача с Шахтьор през седмицата. Кайл Уокър Джон Стоунс и Бенжaмeн Менди се завръщат в отбраната на "гражданите". Давид Силва Рияд Марез също са титуляри. Голмайсторът Серхио Агуеро е аут заради травма.Двубоят започна равностойно, въпреки че гостите очаквано владееха много повече топката. Първият точен удар обаче бе в актива на Нюкасъл. Отправи го Сент-Максимин в седмата минута, но Едерсон улови без проблеми. В 17-ата минута Жезус без изведен добре в наказателното поле и опита да върне с пета, но Фернандес пресече. Пет минути след това Манчестър Сити поведе в резултата. Давид Силва и Рахийм Стърлинг опитаха размяна на пасове в наказателното поле и след серия от щастливи рикошети топката се озова на пътя на английския национал, който стреля в десния ъгъл.Нюкасъл обаче изравни само три минути след това - в 25-ата. Алмирон проби отляво, след което намери Джерто Вилемс. Холандецът бе оставен непокрит, направи едно докосване, след което стреля много прецизно в далечния ъгъл - 1:1.Дубравка, Манкийо, Дъмет, Фернандес, Кларк, Вилемс, Шелви, Хейдън, Алмирон, Жоелилтон, Сент-МаксименЕдерсон, Менди, Стоунс, Фернадиньо, Уокър, Гюндоган, Де Бройне, Д. Силва, Марез, Стърлинг, Жезус