Баскетбол За историята: Ларкин вкара 49 точки в Евролигата! (видео) 30 ноември 2019 | 13:44 - Обновена 0



копирано



Shane Larkin's historic night in a win over Bayern Munich:



- 49 PTS (EuroLeague all-time record)

- 15/19 FG

- 10/12 3PT

- 9/10 FT

- 31 minutes — Nicola Lupo (@NicolaLupo99) November 29, 2019

Ларкин игра 31 минути, а освен рекордните 49 точки, изравни друго върхово постижение - за най-много вкарани тройки. Американският гард пропусна само два пъти отдалеч, за да приключи с 10/12 за 3 точки. 27-годишният баскетболист, който има четири сезона в НБА за Далас, Ню Йорк и Бруклин, добави 5/7 за 2 точки, 9/10 при наказателните удари, 5 асистенции, 2 борби и 1 отнета топка за коефициент от 53 пункта.

Шейн Ларкин постави нов рекорд за реализирани точки в мач от Евролигата, след като вкара 49 при победата на Анадолу Ефес със 104:75 срещу Байерн (Мюнхен) в мач от единадесетия кръг на редовния сезон в турнира. Досегашното върхово постижение бе 41 точки, като четирима играчи бяха отбелязвали толкова - Боби Браун от Монтепаски (Сиена), Каспарс Камбала от Анадолу Ефес (б.р. - тогава Ефес Пилзен), Карлтън Майърс от Болоня и Алфонсо Форд от Перистери. Отличието за най-добър реализатор на сезона в турнира носи името именно на Форд, който почина през 2004 година след дълга борба с левкемията.Ларкин игра 31 минути, а освен рекордните 49 точки, изравни друго върхово постижение - за най-много вкарани тройки. Американският гард пропусна само два пъти отдалеч, за да приключи с 10/12 за 3 точки. 27-годишният баскетболист, който има четири сезона в НБА за Далас, Ню Йорк и Бруклин, добави 5/7 за 2 точки, 9/10 при наказателните удари, 5 асистенции, 2 борби и 1 отнета топка за коефициент от 53 пункта. “Наистина не знам какво да кажа. Това беше една от онези вечери, в които вкарваш първите си няколко стрелби, а след това кошът изглежда като океан. Благодарен съм за този момент. Работим изключително здраво като отбор, лично аз съм по-здрав и се чувствам по-добре. Съотборниците ми помагат изключително много, както и всички от треньорския и медицинския щаб”, заяви развълнуваният рекордьор. EVERY 3-pointer from @ShaneLarkin_3 as he ties the record for TEN 3-pointers on his way to a historic 49 points!#GameON pic.twitter.com/ZyNybF8Uob — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2019

В 10 мача през сезона досега средните показатели на Ларкин са 22.0 точки, 3.5 асистенции, 3.3 борби и 1.1 отнети топки. Той стреля 50.8% от тройката (33/65) и има среден коефициент от 24 пункта. Анадолу Ефес е лидер в класирането на Евролигата с 9 победи в 11 двубоя. В 10 мача през сезона досега средните показатели на Ларкин са 22.0 точки, 3.5 асистенции, 3.3 борби и 1.1 отнети топки. Той стреля 50.8% от тройката (33/65) и има среден коефициент от 24 пункта. Анадолу Ефес е лидер в класирането на Евролигата с 9 победи в 11 двубоя. 0



копирано

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 102

1