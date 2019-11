ММА ONE посвети видео на Бен Аскрен 30 ноември 2019 | 13:01 0



копирано

35-годишният бивш шампион на ONE и Bellator, Бен Аскрен се провали в UFC и наскоро реши да се оттегли от ММА. "Funky" беше непобеден в ММА в началото на годината и от UFC се съгласиха да дадат Димитриъс Джонсън на ONE, за да може Аскрен да акостира при тях. Още в първата си битка Бен се видя в чудо и за малко щеше да загуби с нокаут от Роби Лоулър.



За негов късмет рефера направи грешка в срещата и подари победата на Аскрен, който така и не впечатли в краткия си предстой в най-голямата ММА организация. В средата на годината Бен загуби с тежък нокаут от Хорхе Масвидал, който го нокаутира за 5 секудни и това беше най-бързия нокаут в историята на UFC.



В края на миналия месец Аскрен беше приключен от Деймиън Мая и навлезе в серия от 2 поредни загуби. Бен взе решение да се оттегли, защото имал проблеми с бедрото и ако не друго, то поне ще остане в историята на UFC като най-бързо нокаутирания боец. Неговата бивша организация ONE Championship решиха да му посветят видео с някои от най-добрите му моменти при тях:





Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 97 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1