Трогателното сбогуване на Емери с Арсенал

Вече бившият мениджър на Арсенал Унай Емери отправи трогателни думи към ръководството на клуба и феновете в прощалното си обръщение, което беше публикувано на сайта на "топчиите".

"За мен беше чест да съм треньор на Арсенал. От сърце благодаря на всички фенове за това, че ми помогнаха да разбера величието на този клуб. Всички вие, които ни подкрепяте по целия свят, които идвате на нашия стадион и които чакахте в дъжд и студ, за да ме поздравите след мачовете. Искам да ви кажа, че работих със страст, преданост и старание. Много щях да се радвам, ако бяхме постигнали по-добри резултати за вас.

A letter of thanks to Arsenal from Unai Emery...