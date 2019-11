Тенис Нишикори: Лакътят ми е на 20-30% 29 ноември 2019 | 19:03 0



Step by step first time holding racket again. Working hard with @robbieohashi https://t.co/Wv9PNgfSoY pic.twitter.com/uHhF0lCwFZ — Kei Nishikori (@keinishikori) November 19, 2019 “Десният ми лакът е на 20-30%, не мога да го сгъвам напълно. Да се надяваме, че ще е готов за Australian Open”, обясни Нишикори, който в края на декември ще навърши 30 години. Practice! Always practice! @robbieohashi https://t.co/Wv9PNgfSoY pic.twitter.com/ZY6cY0SwdV — Kei Nishikori (@keinishikori) November 23, 2019 Най-добрият японски тенисист Кей Нишикори разкри, че състоянието на лакътя му все още е далеч от желаното ниво. За последно Нишикори, който е №13 в света, игра на US Open, където загуби в третия кръг от австралиеца Алекс Де Минор. Той претърпя операция на лакътя и пропусна остатъка на сезона, но не е загубил надежда, че ще може да играе на Australian Open.“Десният ми лакът е на 20-30%, не мога да го сгъвам напълно. Да се надяваме, че ще е готов за Australian Open”, обясни Нишикори, който в края на декември ще навърши 30 години. 0



