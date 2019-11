Зидан: Винисиус няма да ни напусне, ще разчитам на него

Напоследък в испанската преса има информации, че крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор може да бъде отдаден под наем на друг отбор през зимната пауза заради ограничените му възможности за игра през този сезон. Наставникът на тима Зинедин Зидан обаче категорично отрече да има такава възможност, като добави, че ще разчита на младия бразилец, въпреки голямата конкуренция на неговия пост.

“Винисиус няма да ни напусне. Имаме 26-има футболисти и е вярно, че не играе много, но ще разчитам на него. Сега не е неговият момент, но това бързо може да се промени. Проблемът е, че има друг играч, който попада в състава и играе, и това е Родриго. Когато се налага да оставиш извън групата много футболисти, това се случва. Той обаче трябва да е подготвен за момента, в който ще ми е нужен. Това, което се промени при него, е присъствието на Еден Азар и Родриго. Той тренира добре, както и се справяше през миналия сезон, но ситуацията е такава, че има и други играчи, а аз трябва да избирам. Мое задължение е и това няма да се промени”, заяви Зидан на пресконференцията си преди мача с Алавес.

