Барса, Юнайтед и Арсенал се разминали с халф на Реал Мадрид

“Валверде ще спечели Златната топка. Той е един от големите играчи, които са дошли от нашата родина, заедно с "Arsenal came to Montevideo to sign Valverde, but their offer was too low"https://t.co/8d3KtuiY65 — AS English (@English_AS) November 29, 2019 Арсенал го покани на посещение на тренировъчната им база, когато той беше 16-годишен. Ние приехме, но му казахме, че няма да играе, тъй като се страхувахме да не се контузи. От Арсенал обаче настояха той да играе и ние се съгласихме, но при застраховка от 6 млн. евро в случай на негова травма. Няколко месеца по-късно те дойдоха в Монтевидео, за да подпишат с него, но офертата им беше твърде ниска и не постигнахме споразумение. Манчестър Юнайтед и Барселона също го следяха. Юнайтед бързо се отказаха, докато от Барса не искаха да платят исканата сума, дори и не се доближиха до цената му. Така те изпуснаха голям играч само защото не искаха да положат финансови усилия. Реал Мадрид повярваха във Феде, защото скаутът им Хуни Калафат видя нещо специално в него. Платиха 5 млн. евро плюс бонуси. Оказа се, че са взели правилното решение”, сподели Катино в интервю за AS. Халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде е бил трансферна цел на Барселона Арсенал преди да бъде привлечен на “ Сантиаго Бернабеу ” през лятото на 2016 година. Това разкри Родолфо Катино, който е вицепрезидент на Пенярол - родният клуб на 21-годишния уругвайски национал.“Валверде ще спечели Златната топка. Той е един от големите играчи, които са дошли от нашата родина, заедно с Луис Суарес и Диего Форлан. Не знам дали ще е тази година или в следващите две, но ще я спечели, защото притежава елегантност, каквото никой друг няма. Валверде разбира футбола и всичко, което той означава.Арсенал го покани на посещение на тренировъчната им база, когато той беше 16-годишен. Ние приехме, но му казахме, че няма да играе, тъй като се страхувахме да не се контузи. От Арсенал обаче настояха той да играе и ние се съгласихме, но при застраховка от 6 млн. евро в случай на негова травма. Няколко месеца по-късно те дойдоха в Монтевидео, за да подпишат с него, но офертата им беше твърде ниска и не постигнахме споразумение. Манчестър Юнайтед и Барселона също го следяха. Юнайтед бързо се отказаха, докато от Барса не искаха да платят исканата сума, дори и не се доближиха до цената му. Така те изпуснаха голям играч само защото не искаха да положат финансови усилия. Реал Мадрид повярваха във Феде, защото скаутът им Хуни Калафат видя нещо специално в него. Платиха 5 млн. евро плюс бонуси. Оказа се, че са взели правилното решение”, сподели Катино в интервю за AS.

