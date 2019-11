Михайлович: Последните четири месеца бяха тест за издръжливостта ми

“Бих искал да благодаря на всички за проявеното разбиране спрямо състоянието ми. За мен беше по-добре през това време да не бъда около много хора. Последните четири месеца бяха тест за издръжливостта ми. За последен път говорих публично на 13 юли, когато признах за болестта си. Сега искам да говоря за здравето ми. Преди всичко искам да благодаря на докторите, които ми помогнаха. Само тези, които страдат от това заболяване, знаят колко е трудно то да бъде превъзмогнато. Без помощта на лекарите нямаше да тръгна по този път, за който вярвам, че засега е много добър.

Благодарен съм на всички - от отговорните за мен доктори до медицинските сестри. Намерих ангели пазители, които ми помогнаха и психически. Те бяха изключително важни хора, без тях нямаше да постигна нищо от това, което правя в момента. Ще съм им благодарен до края на живота си. Съжалявам, че не мога да ги спомена всички до един. Уморих се да плача”, заяви Михайлович.

#Bologna coach Sinisa Mihajlovic was visibly emotional at his first press conference since July, declaring “I’m tired of crying” https://t.co/IvHumV9U6P pic.twitter.com/RjPVSNOY8Z