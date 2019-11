Консорциум от ОАЕ купи Чарлтън Атлетик

Консорциумът от ОАЕ Ийст Стрийт Инвестмънтс се съгласи с условията, които му бяха предложени и купува английския Чарлтън, състезаващ се в Лига Чемпиъншип- второто ниво на футбола в Англия.

