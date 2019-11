Други спортове 14 филма в програмата на 15-тите Дни на предизвикателствата 29 ноември 2019 | 13:45 0



По традиция, феновете на катеренето ще видят поредната 14-та порция щури истории от поредицата Reel Rock Tour. На голям екран, в Аула Максима в УАСГ, ще видим и China Jam, носител на 21 награди за планинарско кино, продукция на специалния гост тази година Еврар Венденбаум, с участието на добре познатите герои Никола Фаврес и Шон Вилянуева, любимци в едно от предните издания на "Дните". В INSIDE пък ще видим един философски поглед към живота на странстващия по високите етажи на света Кристоф Дюмаре, друг специален гост, очакван с нетърпение да пристигне от Франция.



Растящата аудитория на практикуващите парапланеризъм ще има удоволствиетко да се наслради на цели 3 заглавия, две от които на световния височинен рекорд в дисциплината Антоан Жирар: на 2.12 във Френски институт – Полетът на кондора, а на 3.12 в УАСГ– "Lost In Karakorum". Тези филми Антоан ще представи лично. Очакваме на сцената да се качи и българската гордост акро парапланеризма Веселин Овчаров с неговия филмов проект "Acro Cross: Страст за летене", реализиран през 2019 г. в небето над Стара планина.

С наближаването на зимния сезон, две надъхващи ленти ще заредят със снежна емоция и запалените скиори и сноубордисти. "SHELTER – Step Forward Through the Legendary Alps" с екологичен фокус в момента дебютира по европейските фестивали, премиера ще бъде и за София. По стъпките на изоставения албански курорт Брезовица тръгва независимият филмограф Елиас Елхард в "NARCIS", който поставя въпроса за политически обремененото минало на региона. Безспорно очакван с голям интерес е филмът "SPECTRE" за покоряването на един от най-високите антарктически върхове от екипа на Лео Хоулдинг, който е сред най-харизматичните личности, гостували на Дните.



Тазгодишният рекорд по европейския туристически маршрут Е4 на амбициозния ултрамаратонец Калоян Пейчев – Кофе ще видим премиерно на "Дните", претворен в документални кадри за радост на почитателите на бягането, а тези, които предпочитат водните активности ще се заредят с морски импресии с "Dream Ocean" на ветроходците от "Вятър и вода". Вячеслав Стоянов, един от любимците на публиката на "Дните", се завръща на сцената след три годишно странстване по прашните пътища на Америка (Cycle4Recycle).



"Дни на предизвикателствата" стартират още в понеделник, 2 декември с конференцията "Биоразнообразието: предизвикателство?" във Френския институт, чиято програма може да се разгледа тук . При откриването на програмата във Френския институт специален гост ще бъде г-н Франсоа Деберг, Регионален директор на Веолия за България и Балканите, който ще приветства публиката и ще сподели своята лична съпричастност към каузата на биоразнообразието и опазването на природата за нашия живот, на така важните за всички ни чиста вода, чист въздух. На следващия ден в УАСГ представители на Биологическия факултет и партньори на Софийска вода, част от Веолия, ще разкажат за съвместния научноизследователски проект "Жива вода" за оценка на екологичното състояние и биоразнообразието на водите по поречието на р.Искър.

2019 г. се оказа благодатна за фестивала "Дни на предизвикателствата" в много отношения. Освен, че фестивалните дни са вече четири (2-5 декември), разпределени в две локации (Френски институт и УАСГ), а гостите от чужбина са четирима (Еврард Венденбаум, Антоан Жирард, Дион Леонард и Кристоф Дюмарес плюс Жил Бьоф, лектор в деня на откриването), тази година публиката ще има възможност да се наслади и на цели 14 филма! Организаторите от магазини "Стената" са подготвили разнообразна кино селекция за любителите на екстремните пътешествия, вълнуващите приключения, алпинизма и катеренето, парапланеризма, бягането, ските и сноуборда, ветроходството и цялостно, активностите сред природата.

В магазини Stenata и в системата на bilet.bg могат да се закупят тридневни билети за фестивала на цена от 30 лв. /билетът включва и филмовата вечер във Френския институт на 2 декември/. В трите дни на събитието на място ще могат а се закупят и еднодневни билети на цена 12 лв.

