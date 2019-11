Маркес няма да е напълно възстановен за тестовете в MotoGP

Muchas gracias Dr. Xavier Mir, Dr. Victor Marlet y Dr. Teresa Marlet por el trato recibido y el trabajo que habéis hecho en mi hombro derecho!

Thanks Dr. Xavi Mir, Dr. Victor Marlet and Dra. Teresa Marlet for the work done on my right shoulder and the treatment received! pic.twitter.com/MAZq64SyF6