Мо Фара ще защитава олимпийската си титла на 10 000 м в Токио

“Следващата година ще се върна на пистата и ще бягам 10 000 метра. За щастие не съм загубил скоростта си и ще тренирам здраво, за да видя какво мога да направя. Наистина съм развълнуван”, каза Фара.



View this post on Instagram A post shared by Sir Mo Farah (@gomofarah) on Nov 22, 2019 at 11:55am PST Фара, който има и шест световни титли на писта и до момента не е бягал маратон на голям форум, намекна по-рано през годината, че може да направи тази промяна. Той завърши осми на маратона на Чикаго през октомври, след като през 2018 г. спечели на същото състезание още в третото си участие в маратона.



Британецът, който все пак трябва да се класира за Игрите в Токио, добави: “Беше вълнуващо да се състезавам в маратона през последните няколко години. Да спечеля маратона на Чикаго беше приятно и да завърша трети на маратона на Лондон беше добре.”

