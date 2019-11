Памела Андерсън се впуска в ново предизвикателство

Памела Андерсън предизвика спекулации, че може да се насочи към джунглата във формата “I`m A Celebrity”, след като беше забелязана заедно с отборите на участниците в хотела.

Предполага се, че бившата годеница на френския футболен национал Адил Рами отседна в луксозния петзвезден хотел „Палацо Версаче”. Тя е била „случайно” забелязана там.

52-годишния вечен сексимвол не е непознат за хотела. Блондинката е била там при посещение в Австралия през 2008 г., когато се появи в австралийския Big Brother.

И преди тя се радваше на други позиции в риалити предавания, като се състезаваше в Dancing On Ice през 2013 г., а също и в Dancing With The Stars.