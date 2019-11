Намериха съперник на Дилиън Уайт за Саудитска Арабия

Британецът Дилиън Уайт (26-1) ще се завърне на професионалния боксов ринг на 7-ми декември.

Това бе обявено преди две седмици, но тогава още не се знаеше противникът на 31-годишния Уайт. Днес обаче всичко бе завършено и стана ясно, че Дилиън Уайт ще премери сили с поляка Мариуш Вах (35-5).

Двамата трябваше да се изправят един срещу друг още преди две години, но контузия извади Уайт от сблъсъка. За последно Уайт бе под светлините на прожекторите през лятото, когато победи Оскар Ривас в Лондон.

След това обаче стана ясно, че дни преди срещата Уайт е бил спипан със забранени стимуланти в кръвта си, а до ден днешен „Б“ пробата му все още не е отворена.

39-годишният Вах е бивш претендент за световната титла в тежка категория. През 2012 г. той загуби от Владимир Кличко чрез единодушно решение.

Мачът с Уайт ще бъде 4-ти за тази година за Вах, като до момента той има две победи и една загуба.