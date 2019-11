Зимни спортове Рука готов за старта на Световната купа по северна комбинация 28 ноември 2019 | 16:33 - Обновена 0



копирано

Финландският зимен център Рука край град Куусамо ще приеме началото на Световната купа по северна комбинация. В петък, събота и неделя ще се проведат три състезания и най-добрият скиор в продължение на трите дни ще бъде провъзгласен за победител в т.нар. “Требъл на Рука”. В петък кръгът започва със ски скокове, следвани от 5 километра ски бягане. През уикенда след скоковете пък са стартове на 10-километрова дистанция. 14 хиляди евро ще получи победителя в “требъла на Рука”, като състезателите на подиума в трите дни ще получат парични бонуси. Did you know? @RukaNordic #fisnoco #nordiccombined pic.twitter.com/xMcDwRoYpN — FIS Nordic Combined (@fisnoco) November 27, 2019 Норвежецът Ярл Магнус Рибер ще бъде сред фаворитите за победата, след като през миналия сезон в Светонвата купа доминираше. 22-годишният сребърен (отборен) олимпийски медалист събра 1518 точки за генералното класиране и имаше комфортен аванс пред японеца Акито Уатабе, който приключи с 893. Рибер спечели и “требъла” миналата година, който тогава се проведе в норвежкия зимен ценрър Лилехамер. Самият Уатабе също е претендент за отличието, като взе големия кристален глобус през 2018-а. Германците не могат да бъдат отписвани, предвождани от петкратния шампион в Световната купа и трикратен олимпийски - Ерик Френцел. Австриецът Франц-Йозеф Реръл, който остана трети миналият сезон, също ще се бори за призовите позиции. Обикновено има много вятър за стартовете в Рука и организаторите очакват подобни условия и сега. Естествено, освен на северната комбинация, този уикенд финландският зимен център ще бъде домакин на откриването на сезона в ски скоковете и ски бягането.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 136

1