Кубица ще заменя Ф1 с ДТМ

Роберт Кубица сподели професионалните си планове след края на сезон 2019 във Формула 1. Полякът загуби състезателното си място в Уилямс за 2020 година и се очаква да заеме ролята на резервен пилот за някой от отборите. Интерес има от Хаас и Рейсинг пойнт, а освен това Кубица обмисля да пракара цяла кампания в немските автомобилни серии ДТМ.

"Решението от моя страна е взето. Не искам да влизам в детайли още. Преговорите са сложни", разкри Кубица. "Надявам се да комбинирам няколко програми. Малко повече работа и компромиси са, но нека да видим какво би било възможно".

Canadian Nicholas Latifi will replace Robert Kubica in the Williams driver line-up for 2020.



More here https://t.co/bGORLa3dq1 pic.twitter.com/JJNIzNwjeW