Бари Хоукинс реализира максимум в UK Championship!

Носителят на 3 ранкинг титли Бари Хоукинс реализира третия в кариерата си максимален брейк от 147 точки по време на първия кръг от Шампионата на Обединеното кралство по снукър.

Това се случи по време на последния фрейм при победата му с 4:0 над Джерард Грийн, като преди това лондончанинът бе сътворил поредици от 91, 68 и 80. Хоукинс е фаворит за бонуса от 15 хиляди паунда за най-висок брейк в турнира, стига никой друг да не изравни магическата му серия в следващите 11 дни.

We all love a maxi!



Take it away, @TheHawk147 #baizeofglory @betway pic.twitter.com/DhyKiYWRWk