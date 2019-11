Европейски футбол Запалиха статуята на Ибра заради Хамарби 28 ноември 2019 | 12:20 - Обновена 0



Футболният гранд от Стокхолм завърши на трето място в последното издание на шведското първенство с равен брой точки с Малмьо. Шампион стана Юргорден с точка повече. Ибрахимович записа професионалния си дебют именно с екипа на Малмьо. Самият нападател коментира вчера, че не вярва с този си избор да е разочаровал привържениците на Малмьо: “Това няма нищо общо с миналото ми в клуба. Даже мисля, че запалянковците ще се радват за мен.” Malmo fans have set fire a statue of Zlatan Ibrahimovi outside their ground after he bought a 50% stake in rivals Hammarby pic.twitter.com/iHoOVcoXlR — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) November 27, 2019 October 2019 - Malmo build statue of club legend Zlatan Ibrahimovic.



November 2019 - Malmo fans set fire to the statue after Zlatan buys a 50% stake in rivals Hammarby.pic.twitter.com/mhxpHaignk — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 27, 2019 Бронзовата статуя на Златан Ибрахимович, която бе открита преди малко повече от месец, бе запалена от фенове на Малмьо. На вратата на къщата на нападателя пък личи надпис "Юда". Причината за тези вандалски актове е решението на емблематичния нападател да закупи 50% от акциите на местния голям съперник Хамарби.

