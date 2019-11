Джони Уокър: Смущавам Джон Джоунс, ще се бием в близкото бъдеще

View this post on Instagram

Eu acho que esse cinturao fica bonito na minha cintura , ele combina comigo logo logo vou trazer ele . objetivo 2020 I think this belt gets pretty in my waist, it’s looks nice with me, soon I'll bring this to me OBJECTIVE 2020. #ufc #BR #usa #world #doBrasilpromundo #I’mfuckingjohnnywalker #objective #truthfdream #soon #logologo #peaceandlove #pazeamor #futurechamp #futurocampeao

A post shared by Johnny Walker (@johnnywalkerufc) on Nov 17, 2019 at 1:42pm PST