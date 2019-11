Водни спортове Хошу се раздели с треньора си, ще се готви сама за Токио 2020 28 ноември 2019 | 12:11 - Обновена 0



копирано





Хошу добави, че се е опитала да превъзмогне тези свои чувства в последните месеци, но в крайна сметка не е успяла. Тя допълни, че е очаквала повече професионализъм и лично отношение от Петров, но по време на съвместната им работа не е успяла да ги получи.



“Ще помоля колегите да ми мерят, но аз ще си бъда треньорът, което означава, че поемам цялата отговорност”, коментира Хошу новия си план за Игрите в Токио.



View this post on Instagram A post shared by Katinka Hosszu (@hosszukatinka) on Nov 26, 2019 at 9:19pm PST “Така или иначе отдавна пиша учебни планове. Знам точно каква подготовка е необходима. Всеки ден тренирам от осем до десет часа, и, ако е необходимо, карам до припадък. Реших да тренирам за Токио сама и вложих цялата си енергия в подготовката за Игрите. Считам треньорският въпрос за приключен и няма да давам допълнителни изказвания по въпроса”, добави известната като Желязната лейди в плуването.



Унгарката има три златни медала (100 м гръб, 200 м съчетано и 400 м съчетано) и един сребърен (200 м гръб) от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. На планетарния форум на голям басейн тази година тя стана шампионка на 200 и 400 метра съчетано. Тя започна съвместна работа с Петров през лятото на 2018-а година.

30-годишната звезда на унгарското плуване Катинка Хошу обяви, че се разделя с треньора си Арпад Петров и ще се готви сама за Олимпийските игри в Токио догодина. В специално изявление тя сподели, че е загубила увереност в Петров на Световното първенство това лято.Хошу добави, че се е опитала да превъзмогне тези свои чувства в последните месеци, но в крайна сметка не е успяла. Тя допълни, че е очаквала повече професионализъм и лично отношение от Петров, но по време на съвместната им работа не е успяла да ги получи.“Ще помоля колегите да ми мерят, но аз ще си бъда треньорът, което означава, че поемам цялата отговорност”, коментира Хошу новия си план за Игрите в Токио.“Така или иначе отдавна пиша учебни планове. Знам точно каква подготовка е необходима. Всеки ден тренирам от осем до десет часа, и, ако е необходимо, карам до припадък. Реших да тренирам за Токио сама и вложих цялата си енергия в подготовката за Игрите. Считам треньорският въпрос за приключен и няма да давам допълнителни изказвания по въпроса”, добави известната като Желязната лейди в плуването. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 221

1