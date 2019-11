Кобрата и Любо Ганев пдкрепиха Марица

View this post on Instagram

Завершаем ноябрьские баталии победой! «Марица» (Пловдив) — «Динамо» (Москва) 1:3 (18:25, 25:22, 17:25, 17:25) #Volleyball #vldinamo #Традиции_побеждать #Сезон_2019_20 #Лига_Чемпионов #CLVolleyW #Ноябрь_2019 #Тур_2 #Итоговый_счет

A post shared by Dinamo Moscow volleyball club (@vldinamo) on Nov 27, 2019 at 10:56am PST