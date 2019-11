Моторни спортове Маркес с успешна операция на рамото 28 ноември 2019 | 11:39 - Обновена 0



Не е ясно как операцията ще се отрази на предсезонната му подготовка, но от изявлението на Honda става ясно, че контузията е сходна до миналогодишната. Get well soon @marcmarquez93! #MotoGP | https://t.co/SGb17NJG6g — MotoGP™ (@MotoGP) November 28, 2019

"Възстановяването ще отнеме приблизително същото време като миналата година и се надявам да съм достатъчно силен на теста в Малайзия през февруари", коментира Маркес в началото на седмицата. Световният шампион в MotoGP Марк Маркес е претърпял успешна операция на дясното рамо след частичното му изваждане при инцидент в тест на испанската писта "Херес" в началото на тази седмица. Пилотът на Honda бе опериран от д-р Хавиер Мир, който направи и операцията на лявото му рамо преди 12 месеца.Не е ясно как операцията ще се отрази на предсезонната му подготовка, но от изявлението на Honda става ясно, че контузията е сходна до миналогодишната."Възстановяването ще отнеме приблизително същото време като миналата година и се надявам да съм достатъчно силен на теста в Малайзия през февруари", коментира Маркес в началото на седмицата.

