Бен Аскрен няма намерение да се завръща

Елитният борец беше нокаутиран брутално от Хорхе Масвидал, а след това беше събмитнат от бразилската суперзвезда в жиужицуто Деймиън Мая. Made a bad decision and I failed. Sorry to everyone who I let down. — Ben Askren (@Benaskren) October 26, 2019

