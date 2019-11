Сусо: Пиоли ми напомня на Гатузо

Крилото на Милан Сусо заяви, че наставникът на “росонерите” Стефано Пиоли му напомня на бившия такъв Дженаро Гатузо, който напусна тима след края на миналия сезон. Испанецът също така се изказа ласкаво за доскорошния си наставник, с когото отборът финишира на 5-о място в Серия "А" през миналата кампания.

“Това, което ме ядосваше при Марко Джампаоло, беше, че не ни виждах като отбор. При Пиоли е различно, той ми напомня на Гатузо. Обича да говори, пита ни какво мислим или как се чувстваме. В модерния футбол психологическият аспект е много важен. Като бях малък, гледах Гатузо по телевизията. Тогава Милан беше пълен с шампиони. Когато той пристигна, веднага станахме по-силни. Имах чудесни взаимоотношения с него, като дори и сега поддържаме връзка. Той ти казва всичко в лицето, без значение дали е добро, или лошо”, сподели Сусо пред “Скай Спорт Италия”.

