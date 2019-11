Пянич: Роналдо е най-важният ни играч, искаме да спечелим ШЛ

Халфът на Ювентус Миралем Пянич подчерта важната роля на Кристиано Роналдо в тима, като добави, че желанието на “бианконерите” е да триумфират в Шампионската лига в края на сезона.

“Имах мускулни проблеми след мача с Лече, но вече съм добре. Същото важи и за Кристиано Роналдо. Той имаше малки болки в коляното, но е най-важният ни играч. Напоследък той доказа, че все още е номер 1, така че не се безпокоим за него. Искахме да спечелим групата си в Шампионската лига. След като вече го сторихме, ще видим кой ни чака в следващия кръг. Който и да е, ние ще сме подготвени за него. Ювентус е единственият отбор в Европа без загубен мач през сезона, като спечелихме почти всичките си двубои. Искаме да триумфираме с трофея в този турнир”, заяви Пянич пред “Скай Спорт Италия”.

