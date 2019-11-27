Волейбол

Добруджа 07 остана без старши треньор

27 ноември 2019 | 18:25 - Обновена
Добруджа 07 остана без старши треньор
Пламен Христов е бил освободен от поста старши треньор на ВК Добруджа 07, потвърдиха от клуба. Решението на Управителния съвет е на база последните резултати на отбора.
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Добруджа 07 допусна три поредни загуби в шампионата, а в петък отборът ще бъде воден от техническия директор и помощник-треньор Пламен Великов. Добруджанци играят срещу ЦСКА в София.

"Благодарим му и му пожелаваме Успех за в бъдеще!", написаха от добричкия клуб в своята официална страница във Фейсбук.

 

В момента от Добруджа 07 водят преговори с евентуален нов треньор, но името му се пази в тайна.
Отборът от Добрич заема третото място в класирането в Суперлигата.
Волейболистите 07 ще отпътуват утре в 8 сутринта за София, където в петък, 29 ноември, от 18.30 часа играят с ЦСКА. Срещата е от 8 кръг на Суперлигата. Първи съдия на срещата ще е Добромир Добрев, а втори Любомир Сираков, като и двамата са от София. Мачът ще се играе в зала "Васил Симов".

Добруджа 07 е на трето място във временното класиране с 4 победи и 3 загуби и актив от 13 т.Домакините от ЦСКА са на девето място с 3 победи и 4 загуби и 9 т. актив.

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(Гост) 27
отговор
27 ноември 2019 | 23:22

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(Гост) 26
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(Гост) 25
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27 ноември 2019 | 23:13

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(Гост) 24
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(Гост) 23
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27 ноември 2019 | 23:12

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Иван
(Гост) 22
отговор
27 ноември 2019 | 23:10

Защо така се получи? Почти изцяло нови играчи,....заплати по 4-5 хиляди лева.Прекрасна база за тренировки.Заявени амбиции за медали и накрая изси....не. То и няма качествени треньори в момента, има двама но теее сааа. Рейтинг: 0 0

Сйсбсйсйсбсжвхвсйсйсйсй
(Гост) 21
отговор
27 ноември 2019 | 23:09

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До 123
(Гост) 20
отговор
27 ноември 2019 | 23:09

Той така съсипа и националния отбор на момчетата до 19 години. С интриги. Рейтинг: 0 0

Сйсбсйсйсбсжвхвсйсйсйсй
(Гост) 19
отговор
27 ноември 2019 | 23:08

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(Гост) 18
отговор
27 ноември 2019 | 23:07

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121
(Гост) 17
отговор
27 ноември 2019 | 23:06

Тоя е такъв интригант,все е заплел някоя в отбора, няма и елементарен подход като треньор към играчите! Рейтинг: 1 0

Гамер
(Гост) 16
отговор
27 ноември 2019 | 23:05

Да идва в ЦСКА Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Жоро
(Гост) 14
отговор
27 ноември 2019 | 21:51

Е сега стана интересно, от трето място ще слезнат толкоз надолу че няма да играят плейофи. Утре с кеф ще гледам как ще паднат от ЦСКА Рейтинг: 6 2

888
(Гост) 13
отговор
27 ноември 2019 | 20:41

Коментари от цялата страна, много са загрижени за волейбола в Добрич! Разлог, Монтана и т. Н. Рейтинг: 9 0

233
(Гост)
27 ноември 2019 | 21:19

Хората го познават от цяла България и го подкрепят, а вие сте си известни само на село Рейтинг: 6 5

170
(Гост)
27 ноември 2019 | 21:32

Някои хора наистина го познават. За това ВЪН От България. Да си ходи у Кипър. Рейтинг: 5 5 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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