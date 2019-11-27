Добруджа 07 остана без старши треньор

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Волейбол
Пламен Христов е бил освободен от поста старши треньор на ВК Добруджа 07, потвърдиха от клуба. Решението на Управителния съвет е на база последните резултати на отбора.
Добруджа 07 допусна три поредни загуби в шампионата, а в петък отборът ще бъде воден от техническия директор и помощник-треньор Пламен Великов. Добруджанци играят срещу ЦСКА в София.
"Благодарим му и му пожелаваме Успех за в бъдеще!", написаха от добричкия клуб в своята официална страница във Фейсбук.
В момента от Добруджа 07 водят преговори с евентуален нов треньор, но името му се пази в тайна.
Отборът от Добрич заема третото място в класирането в Суперлигата.
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(Гост) 27
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(Гост) 26
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(Гост) 25
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(Гост) 24
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(Гост) 23
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(Гост) 22
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Защо така се получи? Почти изцяло нови играчи,....заплати по 4-5 хиляди лева.Прекрасна база за тренировки.Заявени амбиции за медали и накрая изси....не. То и няма качествени треньори в момента, има двама но теее сааа. Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
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(Гост) 20
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Той така съсипа и националния отбор на момчетата до 19 години. С интриги. Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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(Гост) 18
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(Гост) 17
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Тоя е такъв интригант,все е заплел някоя в отбора, няма и елементарен подход като треньор към играчите! Рейтинг: 1 0
(Гост) 16
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Да идва в ЦСКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
Е сега стана интересно, от трето място ще слезнат толкоз надолу че няма да играят плейофи. Утре с кеф ще гледам как ще паднат от ЦСКА Рейтинг: 6 2
(Гост) 13
отговор
Коментари от цялата страна, много са загрижени за волейбола в Добрич! Разлог, Монтана и т. Н. Рейтинг: 9 0
(Гост)
Хората го познават от цяла България и го подкрепят, а вие сте си известни само на село Рейтинг: 6 5
(Гост)
Някои хора наистина го познават. За това ВЪН От България. Да си ходи у Кипър. Рейтинг: 5 5