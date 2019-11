Динамо (Москва) пристигна в Пловдив с пълен състав

Съперникът в Шампионската лига на българския шампион Марица (Пловдив) – Динамо (Москва), който е първенец на Русия, пристигна в Пловдив с пълен състав.

Desi Nikolova to #Maritza Plovdiv's fans: Come support us in our game with Dinamo Moscow at the Kolodruma tonight! #CLVolleyW #volleyball #Марица #волейбол @CEVolleyballCL @vldinamo pic.twitter.com/Y8VCuaj0Ov

Шампионът на Русия дойде с най-големите си звезди – руската националка, двукратна европейска шампионка и капитанка на тима Наталия Гончарова, разпределителката на националния отбор на САЩ Лорън Карлини, която тази пролет спечели Шампионската лига с предишния си тим от Италия – Игор Горгондзола (Новара), и опитната посрещачка на чешкия национален отбор Хелена Хавелкова. В отбора са и три състезателки, които не таят добри чувства към Марица – руската националка Екатерина Ефимова, Виктория Чаплина и Яна Манзюк. Те бяха в състава на руския Енисей (Красноярск), който преди две години беше отстранен от маричанки в третия кръг на Шампионска лига, което осигури първото историческо класиране на Марица в групите на най-силния европейски клубен турнир.

„Чувствам се отлично в Пловдив. Очаквам победа“, заяви голямата звезда на отбора Наталия Гончарова.

„Марица е много добър отбор, който ще се постарае да направи добър мач срещу нас пред собствената си публика. Да си фаворит не е трудно, но трябва го показваш във всеки мач“, заяви старши-треньорът Александр Сукомел.

Руският отбор пристигна по обяд, а в 18:30 б.в. проведе тренировка в зала Колодрума.

Двубоят между Марица и Динамо от Група Е в Шампионската лига ще се играе на утре, 27 (ноември), от 18:30 б.в. в зала Колодрума.

