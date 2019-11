Леонардо: Мбапе 100% остава в ПСЖ

Спортният директор на Пари Сен Жермен Леонардо е категоричен, че нападателят на тима Килиан Мбапе ще остане на “Парк де Пренс”, въпреки интереса на Реал Мадрид към младия талант. Както е известно, на пресконференцията си преди мача между двата отбора в Шампионската лига Зинедин Зидан призна, че “от известно време е влюбен в Мбапе”.

“Така ли е казал? Не съм разбрал за това. Единственото нещо, което знам, е, че Мбапе 100% остава тук. Всичко останало няма значение. Напредваме бавно по новия му договор, но все пак има някакъв прогрес”, заяви Леонардо пред RMC Sport след снощния двубой, завършил 2:2.

