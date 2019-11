Преговорите между Ожие и Toyota започнали още преди 3 г.

След като Toyota обявиха състезателната си двойка за сезон 2020 в Световния рали шампионат (WRC), шесткратният рали шампион Себастиен Ожие призна, че преговорите му с тима са започнали още преди три години, когато японските специалисти се завърнаха в шампионата след 17-годишна пауза.

"Вече бяхме обсъждали това в края на 2016 г. и въпреки че не успяхме да го постигнем тогава, сега съм изключително щастлив да работя с един емблематичен бранд като Toyota, както и с иконата от детството ми Томи Макинен (бел.р. който в момента е мениджър на отбора)", призна Ожие.

We are pleased to confirm an exciting, all-new driver line-up for the 2020 season:



Sébastien Ogier / Julien Ingrassia

Elfyn Evans / Scott Martin

Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen



