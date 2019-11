Toyota представи пилотите за сезон 2020 във WRC

Toyota ще започнат сезон 2020 в Световния рали шампионат (WRC) с напълно нова състезателна двойка, част от която очаквано е и шесткратният рали шампион Себастиен Ожие. Другите двама пилоти за японския конструктор ще бъдат Елфин Еванс и Кале Рованпера. Очаква се едногодишната сделка на Ожие с Toyota да бъде последната му във WRC. Еванс и Рованпера са подписали двугодишни договори с тима.

We are pleased to confirm an exciting, all-new driver line-up for the 2020 season:



