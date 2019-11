Моторни спортове Федерацията по мотоциклетизъм с благороден жест преди Night of the jumps 27 ноември 2019 | 14:14 0



Българската федерация по мотоциклетизъм продължава една своя традиция, а именно, когато е домакин на кръгове от европейски и световни шампионати да обръща внимание и на социалната дейност. За федерацията това е от важно значение и много често е помагала в инициативи на различни благотворителни организации. В предстоящото събитие на 14 декември в "Арена Армеец" - Night of the jumps, от БФМ са подготвили изненади за деца в неравностойно положение и студенти от Националната спортна академия. Освен, че ще бъдат предоставени безплатни билети за Вечерта на скоковете, над 60 деца ще имат възможността да се запознаят отблизо с най-добрите състезатели по мотокрос – фрийстайл в света. Всеки от тях, който пожелае, ще може да види моторите от близо, да вземе автограф, и да си направи снимка с участващите пилоти. За да получат първите пропуски, днес на срещата с медиите в Пресклуб "България" дойдоха Владислава Цолова, която е Председател на Сдружение "Аутизъм днес" и директор на центровете за деца с аутизъм в София и Плевен, както и доц. Владимир Илиев от Сектор "Автомобилен и мотоциклетен спорт" към Националната спортна академия. Двамата получиха билети от Председателя на организационния комитет на Гран При България Румен Петков и изразиха своята благодарност за жеста, който им направи родната мотоциклетна федерация. Входните талони те ще разпределят на семейства с деца аутисти, както и на заслужили студенти от НСА. Фондация "Димитър Бербатов" също ще получи безплатни пропуски. Следващата сряда това ще стане отново на среща с медиите. На събитието ще бъдат съобщени и последните новини около пристигащите състезатели, които ще участват във финалния кръг на Световния шампионат по мотокрос – фрийстайл.

