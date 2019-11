Лека атлетика Сензацията Махучик се колебае между СП под 20 години и Олимпиадата в Токио 27 ноември 2019 | 12:25 - Обновена 0



Родената на 19 септември 2001 г. Махучик ще има право да участва в Кения. Световното първенство за юноши и девойки ще се проведе от 7 до 12 юли, а Олимпийските игри в Токио започват на 24 юли. Украинката спечели световната титла за девойки под 18 години в Найроби преди две години.



View this post on Instagram A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp) on Nov 25, 2019 at 10:13am PST “Трябва да поработя върху графика си, тъй като Световното в Найроби е много близко като дати до Олимпийските игри в Токио, но с удоволствие бих участвала в Найроби. Атмосферата на стадион “Касарани” беше невероятна. Никога не съм виждала нещо такова преди. Не можех да повярвам какво се случва, когато влязох на стадиона. Финалът в скока на височина при девойките беше в последния уикенд, когато стадионът беше пълен. Искам да бъда част от Найроби 2020. Но плановете ми за 2020-а все още не са готови. Искам да се класирам за Токио, но може би Найроби е прекалено близко до Игрите. Но със сигурност Световното първенство под 20 години ще бъде невероятен форум”, каза Махучик, която това лято спечели сребро на Световното за жени в Доха с нов световен рекорд за девойки под 20 години от 2.02 метра.

