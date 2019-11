ММА Хабиб подписа за битката с Тони Фъргюсън в Бруклин на 18 април 27 ноември 2019 | 10:20 0



Али Абделазиз, който е мениджър на Хабиб показа подписания договор от шампиона, а Абдулманап Нурмагомедов също обяви, че всичко е уредено от страна на шампиона и сега чакат Фъргюсън. Дейна Уайт също сподели, че организацията работи усилено по срещата.



Тони е принципно съгласен, но трябва да подпише своя договор и да приеме условията, които ще му бъдат предложени. Не е ясно дали той ще бъде доволен от тези условия, но Тони е изявил интерес към битката и датата.



“Готови сме! Шампионът подписа своя договор за битката с Тони през април. Този човек се молеше да му сритаме задника и сега това ще се случи на 18 април. Орела ще кацне в Бруклин още веднъж. Това ще бъде за феновете. Никой от нас не подценява Тони. Той се намира в серия от 12 поредни победи и ще трябва да проведем най-добрия си тренировъчен лагер. Ще имаме вяра в Аллах и се надяваме, че двамата ще бъдат здрави за срещата. Сега е времето на Хабиб, а Тони е свършен”, написа в социалните мрежи Абделазиз.



View this post on Instagram A post shared by Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov) on Nov 26, 2019 at 2:17am PST “Подписахме договора и се движим към целта, която е да сме най-добрите. Тази битка ще определи най-добрия. UFC никога не са изправяли един срещу друг бойци в серия от по 12 поредни победи. Това е мечтаната среща за всички фенове на ММА. Ще направим всичко по силите си, за да поднесем победа на нашите фенове и Русия, а резултатът ще определи Всемогъщия”, заяви Абдулманап Нурмагомедов.



