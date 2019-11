Рекорди за Левандовски и Кейн в Шампионската лига

Двама нападатели записаха рекордни постижения в мачовете от Шампионската лига тази вечер. Става въпрос за голмайстора на Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски и за звездата на Тотнъм Хари Кейн.

Полякът вкара четири гола във вратата на Цървена звезда за победата на неговия тим с 6:0 на “Мала Маракана” в Белград. Впечатляващото е, че четирите попадения паднаха в рамките само на 14 минути. Така това стана най-бързият квадрипъл в историята на турнира.

В същото време пък Кейн се разписа на два пъти за успеха на неговия Тотнъм с 4:2 над Олимпиакос. По този начин англичачънът вече има 20 попадения на сметката си в Шампионската лига и стана играчът, който стига до толкова голове за най-кратък период от време - само за 24 мача. Преди това рекордът се държеше от легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро, който бе вкарал първите си 20 гола в рамките на 26 мача.

