Зимни спортове Стартът на Световната купа по ски бягане чука на вратата 26 ноември 2019 | 15:56 - Обновена



Този уикенд започва Световната купа по ски бягане във финландския зимен център Рука, Куусамо. Общо 11 старта от най-престижната верига ще се проведат в северното местенце през уикенда, като сред тях ще са и такива в северната комбинация и ски скокове. Нито един друг зимен център този сезон няма да бъде домакин на повече стартове от Световната купа. We wish you a full and great recovery! Ebba Andersson suffered a knee injury and Stina Nilsson was reported to skip the national openers this weekend. We are looking forward to have the Swedish 's racing again! Read the article on https://t.co/kOdg4ME3mY

Picture by NordicFocus pic.twitter.com/B8SEikk5wV — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 21, 2019 При дамите в ски бягането определено сред фаворитките е Ингвилд Флугстад Йосберг, която миналият сезон грабна първия си голям кристален глобус. 29-годишната норвежка бе финиширала в топ 3 през последните четири кампании, което е рекорд сред действащите състезателки. За последно Терезе Йохауг между 2011/12 и 2015/16 регистрира пет поредни финиша на подиума в генералното класиране. Йосберг ще се опита да помогне на Норвегия да спечели седма поредна отборна купа и общо 16-а, като в това отношение страната е далеч пред най-близките си конкуренти - Финландия има 7. In the past season, Johannes Høsflot Klæbo and Alexander Bolshunov gave each other permanently a hard time during race mode. Who's going to challenge the winners of the World Cup Crystal Globes this season?

it's time to find out! #fiscrosscountry #rukanordic pic.twitter.com/Q1JBVsPpy2 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 19, 2019 Терезе Йохауг и Наталия Непряева се очаква да бъдат най-ожесточените опонентки на Йосберг, а за призови места ще се борят още Стина Нилсон, Криста Пормокоски и Джесика Дигинс. При мъжете Йоханес Хосфлот Клаебо може да стане едва третият в историята с три поредни големи кристални глобуса, след като това вече са постигали Бьорн Дели (1995-97) и Гунде Сван (1984-86), а иначе с поне три триумфа в СК на сметката си са още Мартин Йонсруд Сундби (3) и Дарио Колоня (4), като Сван има 5, а Дели - 6. Основните конкуренти на Клабо и този сезон най-вероятно ще бъдат Александър Болшунов, Сундби и Сергей Устигов.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

1