Невероятно, но факт! Джоел Ембийд завърши с 0 точки срещу Торонто (видео)

Joel Embiid woke up feeling

DANGEROUS



0 points

13 rebounds

2 assists

0 steals

0-11 0% from the field

+/- of -7

0-4 0% 3PT

Камерунският център не успя да вкара нито една от стрелбите си от игра, както и нито един от фауловете, които изпълни срещу домакините от Торонто. Ембийд завърши мача с 0-11 в стрелбата от игра, като беше 0-4 от зоната за три точки и 0-3 от линията за наказателни удари.

Нула имаше срещу името на Ембийд и в колонките за откраднати топки и "чадъри". Центърът допусна и 4 грешки (turnovers), като извърши и 5 нарушения. Всичко това за 32 минути игра. Ембийд все пак взе 13 борби и направи 2 асистенции.





Joel Embiid tonight:

0/11, 0 Points in 32min



За първи път в професионалната си кариера звездата на Филаделфия Севънтисиксърс Джоел Ембийд завърши мач с 0 точки. Това се случи при загубата на Фили с 96:101 от шампиона на НБА Торонто Раптърс снощи.На косъм от трипъл-дабъл бе другата голяма звезда на Филаделфия - плеймейкърът Бен Симънс. Австралиецът записа 10 точки, 14 асистенции и 9 борби. Най-резултатен за Сиксърс бе гардът Джош Ричардсън с 25 точки.Ембийд бе засенчен снощи от сънародника си Паскал Сиакам. Голямата звезда на Торонто след напускането на Кауай Ленърд се отчете с 25 точки, 7 борби, 3 асистенции, 1 открадната топка и 2 “чадъра”. Камерунското тежко крило имаше някои ключови отигравания в края на мача, с които помогна на Раптърс да пречупят противника си. Гардът Фред ВанВлийт добави 24 точки за Торонто. Испанският ветеран Марк Гасол отбеляза едва 3 точки, но се справи повече от блестящо с опазването на Ембийд.Раптърс заемат четвърто място в класирането в Източната конференция с 12 победи и 4 загуби, а Филаделфия е на пета позиция с 11 победи и 6 поражения.