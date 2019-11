Две статични положения зарадваха "Вила Парк" (видео)

Астън Вила сложи край на серията си от три поредни загуби в Премиър лийг. В последния мач от 13-ия кръг съставът на Дийн Смит се наложи с 2:0 над Нюкасъл и се придвижи на 15-о място в класирането с 14 точки. Нюкасъл има с точка повече и заема 14-ата позиция.

И двата гола на "Вила Парк" паднаха след статични положения още до почивката. Конър Хурихейн откри в 32-ата минута, а в 36-ата точен беше Ануар Ел-Гази.

Джак Грийлиш се завърна в състава на Астън Вила и това донесе необходимата доза креативност в средата на терена за домакините. Мениджърът на Нюкасъл Стив Брус пък не можеше да разчита на защитниците Фабиан Шер и Джамал Ласелс, а в тяхно отсъствие отбраната на "свраките" допусна редица наивни грешки.

Традицията беше на страната на гостите, които нямаха загуба в 12 поредни срещи с Вила. Брус пък се надяваше в своя мач номер 800 да постигне положителен резултат срещу бившия си отбор. В първите минути Астън Вила имаше надмощие, а феновете изтръпнаха след остро влизане на Жоелинтон срещу Грийлиш. Звездата на бирмингамци често бе обект на груби нарушения, но това не го смути.

Нюкасъл действаше прибрано и с дълги подавания към Жоелинтон и Ален Сен-Максимен. В 19-ата минута французинът напредна на скорост и подаде на свободния Мигел Алмирон, но той се засуети и загуби топката. Вила беше близо до гола десетина минути по-късно, когато Дъглас Луис шутира мощно, но Мартин Дубравка изби в корнер. В 32-ата минута Вила получи фаул малко пред наказателното поле. Домакините разиграха положението много хитро и Хурихейн завъртя топката покрай стената - 1:0. Само 4 минути по-късно "Вила Парк" отново ликуваше. Този път защитата на Нюкасъл изпусна Ел-Гази след центриране отляво и той от около метър опъна мрежата. Ситуацията беше разгледана с помощта на ВАР за евентуална засада, но такава нямаше.

В края на полувремето Нюкасъл можеше да намали чрез Федерико Фернандес, но Том Хийтън по впечатляващ начин изби след удара с глава на аржентинеца. "Свраките" имаха отличен шанс и в началото на втората част, когато Сен-Максимен стреля опасно, но отново Хийтън внимаваше. В 49-ата минута Тайрън Мингс се подхлъзна и това доведе до опасна контра на Нюкасъл, но Жоелинтон спечели само корнер.

