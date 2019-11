Уайлдър и Фюри се засипват с обиди

Дионтей Уайлдър записа поредната защита на титлата си в тежка категория на WBC, след като миналия уикенд нокаутира Луис Ортис. Дионтей успя да го прати на пода в 7-мия рунд със зверски удар, който приключи всичко. Това беше 2-ра поредна победа за него с тежък нокаут през 2019 година и сега той ще чака реванш с бившият шампион Тайсън Фюри. Очаква се двамата да споделят ринга през февруари, а Уайлдър се закани, че ще го нокаутира, както направил в първата им битка:

Дионтей: Във всяка една битка виждаме различни слаби места на нашите опоненти. Няма как да си перфектен в битките. Надявам се,че той си е написал домашното. Ще нокаутирам Фюри, както го направих в първата битка. Аз се доказах и не ме интересува за неговите приказки. Той щеше да приеме незабавен реванш, ако толкова е уверен, че ще ме победи. Аз не съм като него и не се занимавам с 100 000 неща. Аз бях този, който пожела незабавен реванш, възможно най-скоро. Аз се бия с най-добрите в категорията. Никой друг не поема рискове, както аз го правя.

Wilder has nothing more than a punchers chance vs me, I’m gonna school even more than the first fight. #BUMCITY