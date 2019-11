Кингс не взели Дончич, защото Дивац не харесвал баща му

Сакраменто можеше да избере Лука Дончич под №2 в Драфта през 2018 година, но ръководството на Кингс взе решение да се спред на Марвин Багли, а младата словенска надежда падна до №3 и бе взет от Атланта. След това Хоукс и Далас размениха правата на Дончич и Трей Йънг, за да може юношата на Реал Мадрид да облече екипа на Маверикс.

ESPN от своя страна разпространи информация, че има конкретна причина, поради която “кралете” са се отказали от Лука, който пристигна в НБА с доста опит в Евролигата. Медията твърди, че сръбската легенда е поставил собствената си преценка пред най-доброто за отбора и е “прескочил” Дончич, защото не харесва баща му - Саша.

Sacramento Kings reportedly passed on Luka Doncic because GM Vlade Divac didn’t like his dad: https://t.co/A1zBnk4i5J pic.twitter.com/9ZVvW8ZRk2