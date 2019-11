Адаптацията на Алекс Маркес в Honda протича по-лесно от очакваното

Новият пилот в шампионския тим на Honda в MotoGP Алекс Маркес заяви, че се чувства по-комфортно в мощния RC213V отколкото е предполагал, че ще бъде. Алекс замести петкратния шампион Хорхе Лоренсо като съотборник на своя брат Марк. Моторът на Honda се смята за изключително труден за управление от физическа гледна точка в сравнение с останалите машини на стартовата решетка.

"Адаптацията се случва по-лесно от очакваното. Моторът е малък, но се чувствам комфортно на него. Все още трябва да се направят някои промени, за да се чувствам по-добре. Труден или лесен мотор? Трябва да намеря лимитите си, за да преценя това. В момента всичко е чудесно и се надявам да продължава така", категоричен бе Алекс.

Take a look at some of the stats behind @alexmarquez73, @HRC_MotoGP’s new recruit! #MotoGP | https://t.co/ariNuxuneW