KIA XCeed спечели престижна награда в конкурса "Златен волан"

Новият градски кросоувър на KIA – XCeed триумфира по време на конкурса "Златен волан" (Das Goldene Lenkrad). KIA XCeed бе отличен с титлата "Най-добър автомобил под 35 000 евро" от Auto Bild и Bild am Sonntag. Най-младият представител на семейство Ceed се пребори с множество достойни конкуренти в категория "Най-добър автомобил под 35 000 евро". Общо 58 нови автомобила бяха оценени от тестовия екип според критериите: базова цена, базово оборудване, гаранция, допълнителни разходи и удоволствие от управлението.



Общо всички представители на гамата Ceed са оглавявали челните позиции в около 20 сравнителни теста, публикувани от водещи международни медии, включително завоюване на първите места срещу конкуренти от премиум марки. Ceed грабна бронза в европейския конкурс "Автомобил на годината 2019" с малка разлика в точките след Jaguar I-Pace и Renault Alpine A110.

KIA XCeed е иновативен градски кросоувър, който комбинира практичността на SUV със спортния пакет и динамично управление на хечбек. Комбинацията от висок клас системи за сигурност, нови функции за свързаност и съвременни информационно-развлекателни системи характеризират XCeed като един от най-високотехнологичните модели в сегмента.



KIA XCeed се задвижва от гама бързооборотни, турбо двигатели, които дават избор на водача в зависимост от стила на шофиране. Изборът е между три турбо бензинови двигатели с директно впръскване. 1 л T-GDi генерира 120 кс и максимален въртящ момент от 172 Нм, докато четири цилиндровият 1.4 л T-GDi двигател е с мощност от 140 кс и максимален въртящ момент от 242 Нм. Високоефективният 1.6 л T-GDi е най-мощният мотор в гамата на новия кросоувър. С мощност от 204 кс и въртящ момент от 265 Nm, 1.6 T-GDi мотор осигурява пъргаво поведение и стабилност при различни условия на шофиране. KIA XCeed също така се предлага с опция от два Smartstream двигателя – най-екологичните дизелови двигатели, разработвани от корейския производител и най-ефективните в моделната гама. 1.6 л Smartstream може да бъде съчетан със 115 кс или 136 кс.



KIA XCeed разполага с богат набор от асистиращи системи за водача и технологии за безопасност, които включват интелигентен автопилот с функция Stop & Go, системата за следене на мъртвата зона, предупреждение за сблъсък с разпознаване на пешеходци, интелигентен асистент за ограничение на скоростта, интелигентен паркинг асистент, автоматично управление на дългите светлини, асистент за поддържане на траекторията в лентата на движение, предупреждение за бдителността на водача.

